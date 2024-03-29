«15 лет нашей семье»: жена Диброва рассказала о подарке мужа на годовщину

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина раскрыла подарок от звездного мужа на годовщину свадьбы. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

По словам избранницы шоумена, он подарил ей кольцо от уральского ювелирного бренда, которое выполнили на заказ.

«Сегодня 15 лет нашей семье. Муж разбудил подарком...15 лет назад я сказала Дмитрию «да» и ни разу за это время не пожалела. Жизнь — это выбор, шлю благодарность ежедневно за это свершение», — поделилась модель.

Напомним, знакомство Дмитрия Диброва со своей четвертой супругой состоялось в Москве, Полина тогда участвовала в конкурсе красоты. Женщина признавалась, что их отношения развивались стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель вышла замуж за 49-летнего телеведущего. Пара воспитывает трех общих детей: 14-летнего Александра, 10-летнего Федора и 8-летнего Илью.

Ранее Полина Диброва вспомнила о расставании с телеведущим и его женитьбе на другой.