«15–18 тысяч рублей в неделю»: на чем зарабатывает 11-летняя дочь Оксаны Самойловой и Джигана

6 апреля Оксана Самойлова впервые вывела старших дочерей в свет. Девочки весь день наряжались, чтобы вечером показаться во всей красе на церемонии премии «ЖАРА Music Awards». Затмить звездную маму в блестящем лифе на красной дорожке у них, конечно, не вышло, но держались перед камерами они вполне уверенно. А с Ариелой журналистам даже удалось немного поговорить. Так, стало известно, что уже в 11 лет школьница старается быть самостоятельной и не просить у родителей денег.

Дочь Самойловой рассказала, что у нее есть свой небольшой бизнес. Она собирает различные «милые штучки» и после продает их. С клиентами, правда, работает она не лично, а через маму. «Нужно связаться со мной. Я дилер боксов Ариелы», - заявила Оксана и добавила, что пока никакой площадки для продвижения у Ариелы нет, и продажи происходят в близких кругах.

Тем не менее, для 11-ти лет девочка вполне неплохо зарабатывает на своем занятии. Бизнесвумен призналась изданию «Super», что она получает со своих боксов примерно 15-18 тысяч рублей в неделю. Этого ей вполне хватает, чтобы пока не зависеть от родителей.

Напомним, что в беседе с журналистами Самойлова также раскрыла, что же сейчас происходит у них с Джиганом. Блогер призналась, что они действительно в ссоре, но при этом видятся каждый день. Она замечает все попытки мужа помириться и думает, что скоро не сможет «держать оборону».