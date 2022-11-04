«Андрею это не нравилось»: Юлия Барановская шла на жертвы ради Аршавина

Брак Юлии Барановской и Андрея Аршавина давно распался. Тем не менее девушка нередко вспоминает в интервью подробности их совместной жизни. На этот раз телеведущая откровенно рассказала о том, на какие жертвы ей приходилось идти ради возлюбленного.

Сейчас можно смело говорить о том, что карьера Барановской состоялась, но так было не всегда. Звезда призналась, что ее бывший супруг не одобрял стремлений реализоваться на карьерном поприще. Вот почему Юлии приходилось отказываться от многих интересных предложений. «Мне всегда говорили, что я абсолютно телевизионный персонаж. Но я видела, что Андрею это не нравилось. На тот момент моей работой были семейная жизнь, материнство, и я с легкостью оставила свою первую радиостанцию», – поделилась телеведущая.

Как только отношения пары разладились, Юлия отправилась покорять ТВ. Девушка с гордостью заявила, что тогда прошла пробы с первого раза. «Когда была в браке, продюсеры, которые приезжали снимать передачи с Андреем, постоянно спрашивали, почему я не в телеке. Сейчас все сложилось удачно», - добавила Барановская.

ФОТО: Lomohov Anatoly/East News