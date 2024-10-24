В Подмосковье девушка попала в больницу, проглотив выпавший из языка пирсинг
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В Подмосковье 21-летняя сотрудница магазина попала в больницу, проглотив пирсинг. Украшение сломалось и выпало из языка.
Подробности сообщает mk.ru.
Инцидент произошел в Дедовске Истринского городского округа. Девушка несколько лет назад сделала пирсинг, но в ночь на среду раскрутился и выпал шарик крепления штанги – оставшуюся часть крепления она проглотила.
После случившегося россиянка вызвала медиков – к приезду врачей она была бледной. В приемном покое девушке стало хуже: девушка стала жаловаться на головокружение, боль в горле и онемение правой части тела.
Пациентке сделали рентген. На основании снимка врачи сделали вывод, что украшение спустится в прямую кишку, и отпустили домой.
Ранее сообщалось, что жительница Пскова заразилась ВИЧ после маникюра. В больнице заявили, что других причин заражения не было.