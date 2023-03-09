«13 тысяч за минуту»: певица Рита Дакота собирает деньги с подписчиков

9 марта Рита Дакота отмечает свой день рождения. Певице исполнилось 33 года, и в честь этого события она решилась на небольшую «шалость».

В социальной сети именинница опубликовала номер банковской карточки и заявила: если подписчики хотят ее поздравить, то они могут перевести ей небольшую сумму. Дакота заявила, что все средства пойдут на продвижение ее сольного альбома.

«Каждый год я делала что-то нужное, доброе и крайне положительное, и обязательно для других людей. В этом году я хочу сделать что-то только для себя, и это — мой тотальный выход из зоны комфорта», — пояснила Рита.

Знаменитость похвасталась: только «за одну минуту удалось собрать 13 тысяч». По словам артистки, ее фолловеры также будут принимать участие в трате денег.

«Вы можете выбрать мне блогеров, придумать какие-то креативы и прочие движухи, чтобы эта шалость удалась на славу», — пояснила Дакота.

Ранее мы писали о том, что певица сделала неудачное увеличение губ. Результат манипуляции крайне разочаровал Риту, которая увидела на своем лице «вареники». Девушка решила исправить эту ошибку и показала себя после преображения. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой таролог Наталья Кувыкина рассказала, когда и при каком условии Даня Милохин вернется в Россию. Напомним, что сейчас юноша остался без средств на существование в чужой стране.