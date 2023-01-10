«Я вывела эту утку»: Рита Дакота исправила изъян во внешности

Совсем недавно Рита Дакота пожаловалась в социальной сети на неудачное увеличение губ. Девушку очень беспокоила асимметрия, поэтому она решилась на поход к косметологу. Только вот результат оказался не самым лучшим: вместо ожидаемого эффекта, певица увидела у себя на лице «вареники». Сегодня знаменитость поделилась радостной новостью: ей вывели из губ гиалуроновую кислоту, и она вновь вернулась к своей естественной красоте.

По словам Дакоты, процедура по уменьшению губ была очень болезненной. «Я вывела эту утку! Сначала сделали дырку у уголка. Потом туда ввели лидазу, которая растворяет гиалуронку. Это больно и смешно. Я и орала, и ржала от собственной тупости», — высказалась артистка.

К слову, подобная процедура оставляет на лице сильнейший отек. Рита опубликовала откровенный снимок, на котором заметно, как сильно изменилась внешность через 10 минут после ухода от косметолога. Девушка иронизирует, что ее «словно пчелы покусали».