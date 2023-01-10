«Я вывела эту утку»: Рита Дакота исправила изъян во внешности
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Совсем недавно Рита Дакота пожаловалась в социальной сети на неудачное увеличение губ. Девушку очень беспокоила асимметрия, поэтому она решилась на поход к косметологу. Только вот результат оказался не самым лучшим: вместо ожидаемого эффекта, певица увидела у себя на лице «вареники». Сегодня знаменитость поделилась радостной новостью: ей вывели из губ гиалуроновую кислоту, и она вновь вернулась к своей естественной красоте.
По словам Дакоты, процедура по уменьшению губ была очень болезненной. «Я вывела эту утку! Сначала сделали дырку у уголка. Потом туда ввели лидазу, которая растворяет гиалуронку. Это больно и смешно. Я и орала, и ржала от собственной тупости», — высказалась артистка.
К слову, подобная процедура оставляет на лице сильнейший отек. Рита опубликовала откровенный снимок, на котором заметно, как сильно изменилась внешность через 10 минут после ухода от косметолога. Девушка иронизирует, что ее «словно пчелы покусали».
Фото: Из профиля Instagram* Риты (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
К счастью, певица нашла поддержку в лице своего возлюбленного. Увидев распухшие губы Риты, Федор Белогай заявил, что любит ее в любом состоянии.
«Люблю тебя любую. Ты даже не можешь представить, как сильно», — отреагировал мужчина.
Рита добавила, что подобная ситуация стала для нее уроком. Теперь она знает, как важно любить и принимать себя с любыми изъянами. «Я убедилась, что у меня идеальные губы, подходящие моему лицу, и никакая асимметрия меня не парит. Спасибо, небо, за урок», — резюмировала звезда.
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