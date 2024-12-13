13-летняя дочь Киркорова улетела к брату в Дубай и похвасталась дорогим подарком

Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория улетела из России, чтобы встретиться с братом Мартином в Дубае. Но перед отъездом она заглянула в дьюти-фри и купила дорогие подарки.

13-летняя школьница рассказала, что решила порадовать брата. Ну, и себя заодно. Она приобрела последнюю модель iPhone, чтобы снимать более качественные видео для блога, а также премиальную косметику.

К слову, сам Филипп делился, что не дает деньги детям просто так. Практически все покупки Алла-Виктория и Мартин должны согласовывать со звездным отцом, так как он не хочет их баловать. По словам Киркорова, для него важно, чтобы наследники с юных лет понимали, что деньги не достаются просто так, их нужно зарабатывать своим честным трудом.

Однако на самом деле за пределами камер Филипп не так строг. Его дочь делилась с журналистами, что дома он добрый и разрешает им с братом все, что они захотят.

Напомним, что Алла-Виктория сейчас старается активно вести блог. В соцсетях она публикует различные видео, в которых пародирует звездного отца. Многие ее за это критикуют. Но сам Киркоров ее не ругает, так как не видит в этих шутках ничего плохого.

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