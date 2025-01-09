13-летняя Алла-Виктория Киркорова заставила отца снять с ней трендовое видео

13-летняя дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория уговорила отца снять вместе с ней трендовый ролик. В отличие от других видео школьницы, эту публикацию пользователи восприняли положительно.

В Сети сейчас стал популярен отрывок из трека певца под псевдонимом «паранойя», в котором есть строчка про Филиппа Киркорова. Алла-Виктория, которая сейчас активно развивает соцсети, решила не проходить мимо тренда и привлекла даже звездного папу, чтобы ее творчество разлетелось по Интернету. Ролик уже набрал свыше 2,4 млн просмотров.

«Как она угорает над батей», «Фанатка, которая смогла», «Легенда», - отмечают пользователи в комментариях.

К слову, этот ролик в основном всем понравился, чего нельзя сказать о других видео Аллы-Виктории. Девочка часто пародирует отца и открыто смеется над ним, что многие воспринимают негативно. Однако сам Филипп признавался, что не обижается на дочь и не считает ее шутки оскорбительными.

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