12-летняя дочь Владимира Левкина впервые выступит на фестивале без отца

12-летняя дочь певца Владимира Левкина впервые выступит на фестивале «Дорога на Ялту» без отца. Семья много раз принимала участие в мероприятии.

Подробностями поделилась вдова артиста Маруся на премьере фильма «Война и музыка».

«В этом году "Дорога на Ялту" пройдет в Кремле, и Ника Левкина уже выйдет со мной на сцену», - сказала Маруся Левкина. Ее слова приводит VOICE.

После смерти главы семейства мама с дочерью стали реже выходить на премьере и чаще оставаться дома, смотреть кино. По признанию вдовы, просмотр фильмов для них стал «большим лекарством от грусти, чем музыка».

Фестиваль «Дорога на Ялту» впервые прошел в 2019 году. На мероприятии исполняют песни военных лет и композиции из фильмов.

Ранее стали известны последние слова Левкина перед смертью. Музыкант признался жене, что очень устал.