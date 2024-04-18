12-летний сын актрисы Наталии Орейро отрастил волосы до пояса

Певица Наталия Орейро сфотографировала 12-летнего сына с волосами до пояса. Она поделилась снимком в соцсетях и вызвала неоднозначную реакцию у пользователей.

Знаменитость не так часто делится подробностями личной жизни, но иногда общается с поклонниками и показывает членов своей семьи. На днях они поинтересовались, как дела у ее наследника, которого зовут Мерлин Атауальпа. Наталия показала, что мальчик не только вырос, но и сменил прическу. Он позировал в Японии во время путешествия.

Напомним, что уругвайская артистка родила ребенка от лидера рок-группы Divididos Рикардо Мольо. Они познакомились в 2001 году и уже через месяц сыграли свадьбу. Вместо колец они решили сделать парные татуировки на безымянных пальцах. Только через 11 лет у них родился первенец.

Три года назад Орейро и ее сын получили гражданство РФ. Ранее она участвовала в шоу «Вечерний Ургант», где призналась, что хотела бы получить российский паспорт. Многие посчитали это шуткой, но ее слова оказались правдой.

Недавно артистка Наталия Орейро рассказала о необычном подарке, который ей преподнесли фанаты из России. Оказалось, что ей вручили одеяло, сотканное из разных лоскутов. Она носит его с собой на гастроли.

Ранее мы писали о том, что звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро приехала в Москву в странном виде. Она скрывалась от папарацци и прикрывала лицо шарфом.