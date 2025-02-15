«12 лет стою у руля»: почему молодая супруга Евгения Петросяна следит за его внешним видом

Жена Евгения Петросяна раскрыла, как ей удалось убедить его поменять свой стиль и начать следовать модным законам.

Татьяна Брухунова не стала скрывать, что она руководит не только театром юмориста, но и самим комиком.

По словам блогерши, именно она формирует личный стиль в одежде Евгения уже на протяжении 12 лет: все наряды и костюмы для публичных выступлений он надевает исключительно под руководством жены.

Брухунова не стала скрывать, что уговорить мужа начать одеваться современней было непросто, так как он пытался сохранить консерватизм. Татьяна сообщила, что Петросян любит яркие цвета, из-за чего он согласен на различные эксперименты, связанные с его внешностью.

Кроме того, Петросян доверяет вкусу своей молодой жены, из-за чего соглашается на различные образы.

«Двенадцать лет я стою у руля его образа, но, на самом деле, это было не так-то просто сделать, потому что человек, во-первых, из другого времени, потом он консерватор в одежде, он любит все такое классическое. Я очень радуюсь, когда он идет на эксперименты вслепую. То есть он доверяет мне образ... Доверие — это очень важно!», — пояснила Брухунова в интервью YouTube-канал «Юля Болдырева и Российские Бренды».

Ранее мы писали о том, что Татьяна Брухунова в слезах набросилась на худрука Театра Сатиры.