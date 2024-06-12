112: в доме старшего брата Максима Галкина* на Рублевке прошли обыски

В доме старшего брата Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) на Рублевке прошли обыски. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

У старшего брата юмориста Максима Галкина* Дмитрия Галкина прошли обыски в его особняке на Рублевке. Сообщается, что мужчину подозревают в хищениях при выполнении подрядов Министерства обороны. Силовики изъяли у Дмитрия Галкина носители информации и прочую технику.

Отметим, что Галкин-старший служил в силовых структурах. После этого он занимался продюсированием, однако вскоре решил стать соучредителем московской компании «Оружейные мастерские», которая выпускает оружие и боеприпасы.

Дмитрию Галкину также принадлежит часть завода «Камешковский технологический центр».

Ранее мы писали о том, что шоумен Максим Галкин* опубликовал кадры освобождения израильских военнопленных.

*признан иноагентом на территории РФ.