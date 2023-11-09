112: у Юрия Соломина есть проблемы с речью и голосом из-за ишемического инсульта

Художественный руководитель Малого театра Юлий Соломин находится в тяжелом состоянии. Есть проблемы с речью и голосом.

Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации источника, Соломин находится в сознании и самостоятельно дышит. Проблемы с речью и голосом вызваны ишемическим инсультом.

Лечение осложняют хронические заболевания артиста.

Ранее сообщалось, что, напротив, Соломину с каждым днем становится лучше. Соответствующей информацией поделилась директор театра Тамара Михайлова. По ее словам, Соломин работает из больницы, его перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. Михайлова опровергла информацию, что левая сторона тела худрука парализована.

Она связывала инсульт у Соломина с погодой и магнитными бурями.