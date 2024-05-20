112: у госпитализированного певца Николая Носкова вновь обнаружили пневмонию

У госпитализированного певца Николая Носкова вновь обнаружили пневмонию. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

3 мая стало известно о госпитализации Николая Носкова. Певца увезли в больницу с подозрением на пневмонию. В итоге музыканта лечили не только от проблем с легкими, но и от сопутствующих заболеваний, которые появились после перенесенного несколько лет назад инсульта.

Однако, как сообщают журналисты, вылечившись, Носков снова заболел пневмонией. Медики пытаются сделать все возможное для выздоровления музыканта, однако его иммунная система слишком слаба. Сейчас состояние Николая Носкова врачи оценивают как средней тяжести. Отмечается, что у музыканта держится высокая температура.

Напомним, Николай Носков в 2017 году перенес инсульт. В 2018 году артист вернулся на сцену, заручившись поддержкой Виктора Дробыша.

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