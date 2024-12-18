112: пьяного актера и режиссера Евгения Сологалова не пустили на рейс из Омска

Пьяного актера и режиссера Евгения Сологалова не пустили на рейс из Омска. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

49-летний актер Евгений Сологалов попытался вылететь из Омска в Москву рейсом «Победы». Однако бортпроводники заметили странное поведение артиста во время посадки — в итоге сотрудники авиакомпании предположили, что актер пьян. Они вызвали полицейских, которые сняли Сологалова с рейса.

Сообщается, что в отношении актера составили протокол — он был отпущен.

Евгений Сологалов имеет на счету десятки работ в театре, кино и сериалах. Одними из самых известных работ стали роли в сериалах «Штрафбат» и «Мент в законе 7».

Ранее мы писали о том, что пилота российской авиакомпании поймали за просмотром гонки во время посадки.