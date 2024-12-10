Пилота российской авиакомпании поймали за просмотром гонки во время посадки

Пилот одной популярной российской авиакомпании смотрел гонки во время посадки самолета в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источник выяснил, что фото из кабины воздушного судна было опубликовано в паблике, посвященном «Формуле-1». Снимок довольно быстро удалили, но он все равно успел разлететься по Сети.

Предварительно, кадр сделал пилот самолета, который направлялся 2 декабря из Южно-Сахалинска в Новосибирск. Вероятно, мужчина — большой поклонник гонок, поэтому не смог пропустить Гран При «Формулы-1» в Катаре даже на работе.

Действия пилота возмутили некоторых пользователей. В авиакомпанию уже поступила жалоба с просьбой разобраться с случившемся. Представители пообещали провести проверку.

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