112: автомобиль певца Трофима попал в ДТП в Новой Москве

Машина певца Трофима, настоящее имя которого Сергей Трофимов, попала в ДТП в Новой Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник информации.

По данным канала, авария произошла на Ватутинской улице. На дороге был замечен автомобиль Трофима марки «Genesis», который столкнулся с машиной «Volkswagen». Что именно случилось, пока не уточняется. По предварительным данным, ДТП несерьезное, и никто в нем не пострадал.

К слову, как выяснилось, сам 57-летний музыкант находится в Новом Уренгое, где у него 6 декабря состоится концерт.

Напомним, что Трофим – известный российский исполнитель, заслуженный артист РФ, выступающий в жанре «русский шансон» и «авторская песня».

Ранее в ДТП попал и другой известный отечественный певец. Баста (Василий Вакуленко) врезался на автомобиле в другую машину в Санкт-Петербурге. Авария произошла на Южной Дороге. При этом уточнялось, что за рулем находился не сам музыкант, а его водитель. После случившегося он покинул авто и направился по своим делам.