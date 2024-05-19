112: актрису Светлану Немоляеву госпитализировали с подозрением на ковид

Актрису Светлану Немоляеву госпитализировали с подозрением на ковид. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

87-летняя звезда фильма «Служебный роман» накануне почувствовала себя плохо, 19 мая ей вызвали скорую. Врачи приняли решение госпитализировать Светлану Немоляеву. Предварительно, у актрисы обнаружили коронавирус.

Журналисты сообщают, что ближайшие несколько дней Немоляева проведет в больнице.

Последний раз о проблемах со здоровьем Светланы Немоляевой журналисты сообщали в 2016 году — тогда артистка почувствовала боли в сердце и вызвала скорую помощь, после чего была срочно госпитализирована.

Светлана Немоляева сыграла десятки ролей в театре и кино. Одними из самых запоминающихся ролей актрисы стали работы в фильмах «Служебный роман», «Гараж» и «Небеса обетованные».

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