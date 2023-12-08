112: актриса Лариса Луппиан госпитализирована из-за болей в области сердца

Актриса Лариса Луппиан госпитализирована из-за болей в области сердца, об этом пишет Telegram-канал 112.

Супруга Михаила Боярского была экстренно госпитализирована в одну из больниц Санкт-Петербурга. Отмечается, что актриса жаловалась на боли в области сердца и общее состояния. Сейчас она находится в сознании, врачи рекомендовали Луппиан на несколько дней остаться в кардиологическом центре.

Состояние народной артистки России медики оценивают как средней тяжести. О точном диагнозе пока ничего неизвестно.

Напомним, в конце ноября в больницу с инфарктом госпитализировали мужа Ларисы Луппиан Михаила Боярского. Артист пробыл в больнице до 4 декабря. Врачи отметили положительную динамику в его лечении и выписали актера.

Ранее мы писали о том, что Елизавета Боярская вышла в свет после выписки отца из больницы. Несмотря на опасную ситуацию с отцом, актриса была в приподнятом настроении и охотно общалась с прессой.