112: 88-летний Глеб Панфилов находится в тяжелом состоянии после инфаркта мозга

В последнее время все внимание публики приковано к Глебу Панфилову. Не так давно мужчина похоронил свою возлюбленную Инну Чурикову. Поговаривают, смерть актрисы сказалась на состоянии 88-летнего режиссера: сильный стресс ухудшил его самочувствие. На днях стало известно о госпитализации Панфилова. Как сообщает Telegram-канал 112, он находится в тяжелом состоянии.

По данным источника, у 88-летнего Панфилова диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием. Кроме того, медицинские сотрудники отметили у него осложнения в виде тромбоцитоза и пневмонии.

На данный момент врачи делают все, чтобы спасти жизнь известного режиссера.

Ранее терапевт Серебрянский заявил, что у Глеба Панфилова произошел инсульт из-за отказа от лекарств. Высказывание эксперта читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что ученые изобрели лекарство, способное вылечить тяжелобольную Анастасию Заворотнюк. Подробности смотрите здесь.