112: 31-летний сын актера Ефремова Николай выпал из окна квартиры в Москве

31-летний сын актера Михаила Ефремова выпал из окна квартиры в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, Николая Ефремова доставили в реанимацию с сочетанной травмой. Также у него закрытые переломы бедра и таза. Вот почему мужчине была проведена срочная операция. На данный момент Ефремов находится без сознания.

Как сообщают соседи потерпевшего, Николай злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку.

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