11-летняя внучка Долиной заговорила о ее смерти и заявила, что не хочет быть преемницей

Лариса Долина относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые делятся подробностями о себе. Певица охотно обсуждает скандалы коллег и события из личной жизни. Однако больше всего артистку беспокоит судьба ее внучки. 11-летняя Александра пошла по стопам звездной бабушки и увлеклась музыкой. В новом интервью для портала Dni.ru девочка рассказала о своих планах на будущее.

По словам Александры, Долина принимает активное участие в ее становлении: она нередко дает ей ценные советы и рассказывает об изнанке профессиональной деятельности. «Несмотря на огромную загруженность, бабушка все равно старается уделять мне время. Учит меня, что за кулисами артист может волноваться, а на сцене — нет», — высказалась наследница Долиной.

К слову, Александра не скрывает, что в будущем планирует появиться на отечественной эстраде. Однако она отказалась становиться преемницей Долиной. Свою позицию школьница поспешила объяснить.

«Хочу быть не преемницей бабушки, а ее продолжением. Это возможно только после ее смерти, о которой мы не говорим», — резюмировала Александра.

Ранее Лариса Долина заявила, что никогда не собирала стадионы из-за своих убеждений. Подробности смотрите в этой статье.