11-летняя дочка Пугачевой снялась в образе Уэнсдей и потрясла соцсети

Дочь российского шоумена Максима Галкина* (признан иностранным агентом на территории РФ) и певицы Аллы Пугачевой примерила на себя образ и наряд Уэнсдей из одноименного сериала. Фотографиями девочки поделился в соцсетях ее отец.

На снимках 11-летняя Лиза стоит в черном платье, сетчатых перчатках и черных же лакированных ботинках.

«К карнавалу готова», — подписал фото артист.

Его подписчики показали в комментариях высокую активность — многие отметили, что девочка сильно изменилась.

«Не узнала бы Лизу», «Очень повзрослела. Да еще с черными волосами, совсем другая», «Это же не Лиза?», «С этим париком ее невозможно узнать», «Я подумала, что какой-то кадр из фильма. А это Лиза», «Без подписи к фото и не признала бы», — писали пользователи.

Ранее мы писали о том, что соседи Пугачевой и Галкина* готовят коллективную жалобу из-за ржавой воды после их отъезда.

*признан иноагентом на территории РФ