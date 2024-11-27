11-летний сын Жанны Фриске снялся в сериале

Сын певицы Жанны Фриске Платон снялся в сериале «Плакса». 11-летний мальчик принял участие в съемках вместе со своим отцом Дмитрием Шепелевым. Об этом сообщает Lenta.Ru.

По данным источника, в сериале Платон сыграл самого себя. А его отец, по сюжету, стал ведущим музыкального конкурса, в котором участвуют школьники со всей страны. Среди них - главная героиня Маша, роль которой исполнила дочь Сергея Жукова Ника.

В проекте задействованы и другие звезды, среди них: музыканты группы «Три дня дождя», рэпер Баста, певец Ваня Дмитриенко, актриса Агата Муцениеце и другие известные личности.

Напомним, что Дмитрий Шепелев бережно оберегал сына Платона от лишнего внимания и редко показывал его даже в соцсетях. Но мальчик вырос и увлекся музыкой – он играет на гитаре. Теперь же он пробует себя в качестве актера.

Мать мальчика, певица Жанна Фриске умерла от злокачественной опухоли мозга в 2015 году, когда ее сыну было два года.

Ранее отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрия Шепелева выгнали с ТВ из-за высокомерия и непрофессионализма.