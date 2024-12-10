11-летний сын Жанны Фриске Платон впервые увидел себя в кино

11-летний сын певицы Жанны Фриске и ведущего Дмитрия Шепелева впервые увидел себя в кино. Реакцию сына снял его отец.

Соответствующее видео появилось в личном аккаунте Шепелева.

«Когда впервые увидел себя в кино», - подписал кадры ведущий.

На видео Платон прыгает от радости и кричит от восторга. За кадром смеется его отец.

В конце ноября мы писали, что Платон снялся в сериале «Плакса». В кино также появляется его отец.

Платон сыграл в картине самого себя. Шепелев, по сюжету, играет роль ведущего музыкального конкурса. В картине также сыграли рэпер Баста, актриса Агата Муцениеце и другие знаменитости.

Отметим, что отец редко показывает сына в соцсетях. Известно, что мальчик играет на гитаре, а теперь пробует себя в качестве актера.