Опубликовано 10 декабря 2024, 15:091 мин.
11-летний сын Жанны Фриске Платон впервые увидел себя в кино
© Starface.ru
11-летний сын певицы Жанны Фриске и ведущего Дмитрия Шепелева впервые увидел себя в кино. Реакцию сына снял его отец.
Соответствующее видео появилось в личном аккаунте Шепелева.
«Когда впервые увидел себя в кино», - подписал кадры ведущий.
На видео Платон прыгает от радости и кричит от восторга. За кадром смеется его отец.
В конце ноября мы писали, что Платон снялся в сериале «Плакса». В кино также появляется его отец.
Платон сыграл в картине самого себя. Шепелев, по сюжету, играет роль ведущего музыкального конкурса. В картине также сыграли рэпер Баста, актриса Агата Муцениеце и другие знаменитости.
Отметим, что отец редко показывает сына в соцсетях. Известно, что мальчик играет на гитаре, а теперь пробует себя в качестве актера.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева