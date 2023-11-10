11-летний сын Эвелины Бледанс снялся в одном фильме с Гошей Куценко

11-летний сын актрисы Эвелины Бледанс Семен снялся в детском фильме «Сухари и булочки». В картине согласились сыграть и маститые артисты, включая Гошу Куценко.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Семен снимался в картине вместе с мамой. Бледанс играла директора благотворительного фонда, а сын – богатыря. Съемки проходили в Иваново и Шуе.

Актриса призналась, что доверяет команде фильма, а также заинтересовалась сценарием: в картине затронуты истории, которые ей, как матери, близки.

Продюсер фильма Ирина Боровлева сообщила, что для выбора героев были просмотрены визитки и самопробы около ста детей. В съемках приняли участие Гоша Куценко, Анна Здор, Полина Денисова и другие знаменитости.

Старший сын Бледанс Николай тем временем находится в Израиле. Он там живет и работает. Недавно актриса призналась, что переживает за сына: есть вероятность, что его мобилизуют.