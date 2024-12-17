11-летний общественник призвал отменить концерт Вити АК-47

11-летний активист призвал отменить концерт рэпера Вити АК-47 (настоящее имя Виктор Гостюхин) в Перми. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Юный общественник попросил музыканта не приезжать в Пермь. В своем обращении, которое выложил Mash, подросток разговаривал уголовным жаргоном. В отношении рэпера он использовал термин, которым обозначают потребителя наркотических веществ. 11-летний активист также назвал знаменитость «карликом».

«Пермский край — спортивный край», — поделился активист.

Летом текущего года сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заинтересовалась ИП Вити АК-47. Отмечалось, что артисту грозит налоговая проверка.

Выяснилось, что в 2023 году рэпер создал ИП, через которое должен был заниматься музыкой и прочим. Гостюхин не стал нанимать бухгалтера, что, в свою очередь, привело к тому, что рэп-исполнитель неправильно выбрал систему налогообложения. Затем на бизнес АК-47 обратила внимание ФНС. 8 июля артист закрыл свое ИП.

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