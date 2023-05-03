«Как в доме престарелых»: в Сети обсуждают квартиру травмированного Александра Олешко

В последнее время все внимание публики приковано к Александру Олешко. Не так давно по Сети распространились кадры, на которых мужчина передвигается при помощи инвалидной коляски. По словам Ларисы Гузеевой, телеведущий «разорвал ногу» во время спектакля, и с тех пор он не может самостоятельно двигаться. Однако на этот раз личность Александра привлекла публику по другому поводу. На днях квартиру мужчины показали в эфире шоу «Идеальный ремонт», и уведенное крайне насторожило общественность.

Имущество Олешко предстало перед зрителями не в лучшем состоянии: стены с ободранными обоями, дырявый пол, старая мебель — все это ужаснуло публику. К слову, многие россияне подумали, что эта квартира не принадлежит на самом деле Александру.

«Только не уверяйте нас, что это единственное жилье Олешко. Он жил в этом сарае со шмотками в узлах и с туалетом, как в доме престарелых?» — написали пользователи Сети.

Узнав о негодовании зрителей, телеведущий поспешил объяснить ситуацию. По его словам, квартира используется в качестве склада, вот почему Александр принес извинения за увиденное в эфире.

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