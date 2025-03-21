Продюсер Дворцов сообщил о падении спроса на Альбину Джанабаеву из-за Меладзе

Певица Альбина Джанабаева еще пару лет назад активно выступала и выпускала песни в России, а теперь переквалифицировалась из артистки в блогеры. Она снимает юмористические видео для соцсетей и не спешит радовать поклонников музыкальным творчеством. Как рассказал порталу «Страсти» продюсер Сергей Дворцов, на экс-солистку «ВИА Гры» сильно упал спрос, что не удивительно, учитывая, что она поддерживает мужа Валерия Меладзе.

Сейчас Альбина вместе с супругом в основном живет за границей. Пока певица монтирует свои ролики, Валерий ездит по миру и выступает для русскоговорящей публики. Но это все равно не те большие концерты, которые он давал, когда был в России. Впрочем, они хотя бы есть, чем не может похвастаться его жена.

«На нее спрос упал в несколько раз. Поэтому там, где она сейчас находится с Меладзе, она записывает какие-то странные ролики для соцсетей. Делается это, чтобы снова свою значимость, популярность поднять. Как мы полагаем, там концертов у нее нет. В принципе, они должны были быть готовы к этому, так как кинули нас в сложный период. Они думали, что там все будет хорошо, но не тут-то было. Той роскоши возможностей, которую они получали в России, нет», - заявил Дворцов.

В России, по словам продюсера, Альбина была популярна. У нее были корпоративы, за которые она получала приличные гонорары. Теперь же Джанабаева сидит без заказов.

«Не уверен, что ее сейчас могут звать, если только свои же люди, с которыми она раньше взаимодействовала. Насколько я помню, по Москве у нее были гонорары от 1,2-1,3 млн рублей за концерт», - поделился Сергей Дворцов.

Напомним, что в марте Валерий Меладзе тайно прилетал в Россию. О цели своего визита он не рассказывал, но жену с собой в поездку не брал.

Ранее Альбина Джанабаева опубликовала в соцсетях фото, снятое в 23 года.