1,5 млн рублей: 35-летний Павел Прилучный не экономит на родах Зепюр Брутян

В прошлом году Павел Прилучный стал главным ньюсмейкером, сыграв внезапную свадьбу с Зепюр Брутян. После этого все стали обсуждать беременность молодой супруги Павла. Долгое время звездное семейство никак не реагировало на домыслы публики, однако в феврале 2023 года Зепюр перестала скрывать беременность и поделилась фотографией с округлившимся животом. На данный момент девушка находится на последних сроках, вот почему портал Woman.ru решил узнать, в какую стоимость обойдутся предстоящие роды супруги Прилучному.

По данным СМИ, Брутян будет рожать в госпитале «Лапино» — это заведение выбирают многие светские львицы. Подобную информацию подтверждают и снимки Зепюр, на которых подписчики узнали интерьер медицинского учреждения.

Особенность данного заведения заключается в том, что все роды проходят в индивидуальных палатах. Кроме того, роженицам можно организовать многоразовое питание, индивидуальный пост медсестры для новорожденного. Также пациенткам предоставляется выбор: они могут оставить малыша либо в палате, либо отдать его в детское отделение, где за ним круглосуточно будет присматривать сотрудник.

Максимальный тариф со всеми удобствами стоит 1,5 млн рублей. Поговаривают, именно такую сумму оплатил Павел, чтобы максимально обезопасить возлюбленную.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце через суд лишила Прилучного московской прописки. Подробности смотрите в этой статье.

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