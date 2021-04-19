Как материнство изменило стиль Эшли Грэм: «Я снова начала брить подмышки!»

Сейчас модель не изменяет треникам, велосипедкам и безразмерным толстовкам. Спортивный стиль миксует с босоножками на каблуках, а масс-маркет — с далеко не бюджетными Prada и The Row. В уходе за собой предпочитает процедуры, которые занимают как можно меньше времени: «Я даже стала использовать 2-в-1 — шампунь и кондиционер, и только недавно начала снова брить подмышки!».

Материнство повлияло на многое. «С тех пор, как нас стало трое, я чувствую себя спокойной и умиротворенной. Все вокруг — такие мелочи! Я всегда была храброй и бесстрашной, и после домашних родов и ухода за малышом в условиях пандемии я убедилась в этом еще раз», — делится Эшли.