Как материнство изменило стиль Эшли Грэм: «Я снова начала брить подмышки!»
Фото: Globallook
Грэм признается, что в период самоизоляции черные трусы-брифы стали ее повседневной униформой. Как адепт бодипозитива модель утверждает, что женщинам предстоит долгий путь до абсолютного принятия себя. До сих пор многие комплексуют из-за внешности, видя безупречные отретушированные тела на фото в Сети. Сама же Грэм смело демонстрирует целлюлит, растяжки, складки, а порой и растительность на теле.
Сейчас модель не изменяет треникам, велосипедкам и безразмерным толстовкам. Спортивный стиль миксует с босоножками на каблуках, а масс-маркет — с далеко не бюджетными Prada и The Row. В уходе за собой предпочитает процедуры, которые занимают как можно меньше времени: «Я даже стала использовать 2-в-1 — шампунь и кондиционер, и только недавно начала снова брить подмышки!».
Материнство повлияло на многое. «С тех пор, как нас стало трое, я чувствую себя спокойной и умиротворенной. Все вокруг — такие мелочи! Я всегда была храброй и бесстрашной, и после домашних родов и ухода за малышом в условиях пандемии я убедилась в этом еще раз», — делится Эшли.
Фото: Globallook / Instagram
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