passion.ru

Звездный тренд — жемчужные украшения, как у домохозяек из 50-х годов

Reload
1 / 10

Кайли Дженнер

Фото: Instagram @kyliejenner

Звезды любят возрождать тренды прошлого, и на этот раз выбрали жемчужную нить. В 50-х она была частью образа идеальной домохозяйки — такой, как Бри Ван де Камп из «Отчаянных домохозяек». Смотрим, как знаменитости носят жемчуг сегодня!

Модель Кайли Дженнер замиксовала жемчужный браслет с босоножками, которые вторят элегантному украшению. Ярким дополнением образа стали ульратрендовые очки в массивной белой оправе. Берем на заметку способ, который поможет не заскучать от серых монолуков.

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки»

Фото: Globallook

Присоединяется к тренду и Белла Хадид, которая носит жемчужное ожерелье с акцентным кулоном в форме сердца. А Кэти Перри недавно доказала, что украшений много не бывает, и надела все лучшее сразу под эффектный твидовый костюм. Среди любительниц всего да побольше — Рената Литвинова и Леди Гага, которые рифмуют крупные ожерелья в несколько слоев, браслеты и серьги из жемчуга в сочетании с самыми разными камнями и драгоценными металлами. Наглядное доказательство того, что украшений много не бывает.

Алсу признается, что не может представить свой стиль без серег-обручей, и жемчужные в ее коллекции тоже присутствуют. Не отстает от тренда и певица Валерия, выбор которой пал на комплект из массивных серег и кольца. Больше фото — в нашей галерее.

Другие актуальные аксессуары весна-лето 2021 вошли в наш модный гид Passion.ru. Рассказываем, зачем вам могут понадобиться очки сварщика, и как носить стилизованную каску пожарного!

Фото: Instagram @kyliejenner / @volkonskaya.reshetova / @lopyrevavika / @renatalitvinovaofficiall / @bellahadid / @alsou_a / @a030aa / @valeriya / @rudovanata / @katyperry / Globallook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!