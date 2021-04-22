Звездный тренд — жемчужные украшения, как у домохозяек из 50-х годов
Фото: Instagram @kyliejenner
Модель Кайли Дженнер замиксовала жемчужный браслет с босоножками, которые вторят элегантному украшению. Ярким дополнением образа стали ульратрендовые очки в массивной белой оправе. Берем на заметку способ, который поможет не заскучать от серых монолуков.
Фото: Globallook
Присоединяется к тренду и Белла Хадид, которая носит жемчужное ожерелье с акцентным кулоном в форме сердца. А Кэти Перри недавно доказала, что украшений много не бывает, и надела все лучшее сразу под эффектный твидовый костюм. Среди любительниц всего да побольше — Рената Литвинова и Леди Гага, которые рифмуют крупные ожерелья в несколько слоев, браслеты и серьги из жемчуга в сочетании с самыми разными камнями и драгоценными металлами. Наглядное доказательство того, что украшений много не бывает.
Алсу признается, что не может представить свой стиль без серег-обручей, и жемчужные в ее коллекции тоже присутствуют. Не отстает от тренда и певица Валерия, выбор которой пал на комплект из массивных серег и кольца. Больше фото — в нашей галерее.
Другие актуальные аксессуары весна-лето 2021 вошли в наш модный гид Passion.ru. Рассказываем, зачем вам могут понадобиться очки сварщика, и как носить стилизованную каску пожарного!
Фото: Instagram @kyliejenner / @volkonskaya.reshetova / @lopyrevavika / @renatalitvinovaofficiall / @bellahadid / @alsou_a / @a030aa / @valeriya / @rudovanata / @katyperry / Globallook
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