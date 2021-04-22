Звездный тренд — жемчужные украшения, как у домохозяек из 50-х годов

Алсу признается, что не может представить свой стиль без серег-обручей, и жемчужные в ее коллекции тоже присутствуют. Не отстает от тренда и певица Валерия, выбор которой пал на комплект из массивных серег и кольца. Больше фото — в нашей галерее.

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