Звездный тренд — костюмы цвета электрик: как их носить и с чем сочетать

Щеголяла в классическом костюме цвета электрик с кипенно-белым топом и туфлях с открытыми мысами. Не так давно мы рассказывали об еще одном ультраярком фаворите звезд и инфлюенсеров — цвете фуксии. Подробнее того, как его носить и с чем сочетать, читайте на Passion.ru.

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