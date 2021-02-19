Звездный тренд — костюмы цвета электрик: как их носить и с чем сочетать
Фото: Instagram @alenavodonaeva
Любопытный модный трюк показывает Алена Водонаева, которая взяла на вооружение эффектный брючный костюм и зарифмовала с базовой молочно-белой водолазкой. А хитрость — в оттенках мейкапа, которые вторят основной гамме образа. Среди тех, кто испытал тренд на практике, оказалась и звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова, которая замиксовала костюм с дерзкими лодочками алого цвета. Любительница цвета синий «электрик» — Лера Кудрявцева, которая делает ставку на спортшик и выбирает удобные костюмы oversize.
Щеголяла в классическом костюме цвета электрик с кипенно-белым топом и туфлях с открытыми мысами. Не так давно мы рассказывали об еще одном ультраярком фаворите звезд и инфлюенсеров — цвете фуксии. Подробнее того, как его носить и с чем сочетать, читайте на Passion.ru.
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Фото: Instagram
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