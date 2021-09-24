Звезда «Содержанок» Сабина Ахмедова вышла на красную дорожку в микрошортах

Брючным двойкам было сказано немало комплиментов, а вот на костюмы с шортами настоятельно рекомендуем обратить внимание этой осенью. В качестве референса для шопинга смело можно брать образ Сабины Ахмедовой, ведь актриса выбрала один из самых выигрышных вариантов. В главной роли — структурированный двубортный блейзер, который безукоризненно сидит на фигуре, и ультракороткие шорты. Соединяет тандем базовая белая рубашка, а завершает пара брутальных ботинок Louis Vuitton — идеальных для дождливого сочинского дня.

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