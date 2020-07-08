Звезда «Содержанок» Сабина Ахмедова против Агаты Муцениеце: кому джинсовые мини-шорты идут больше
Фото: Instagram @agataagata
Звезда скандального сериала «Содержанки» Сабина Ахмедова к пожеланию доброго утра добавила интригующее фото в мини-шортах, которые зарифмовала с нежным белым топом в бельевом стиле. Лаконичный летний образ без лишних деталей сконцентрировал внимание на главном — бесконечно длинных и стройных ногах актрисы.
Фото: Instagram @sabinaakhmedova
После громкого развода с Павлом Прилучным и на фоне слухов о его новом романе с Мирославой Карпович не перестает дразнить поклонников и Агата Муцениеце. 31-летней актрисе действительно есть чем похвастаться: даже в плотном графике звезда находит время на спорт, отдавая предпочтение пробежкам на свежем воздухе. Результат — идеально сидящие на фигуре шорты высокой посадки. На свежем фото в Instagram главная деталь лета зарифмована со свободной футболкой с контрастной надписью, акцентной сумкой цвета сочной зелени и темными солнцезащитными очками.
Фото: Instagram @agataagata
А кому вы отдадите пальму первенства в модной битве?
Фото: Instagram @sabinaakhmedova / @agataagata
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