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Звезда «Содержанок» Сабина Ахмедова против Агаты Муцениеце: кому джинсовые мини-шорты идут больше

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Агата Муцениеце

Фото: Instagram @agataagata

Погода в столице уверенно пересекает отметку 30 градусов по Цельсию, и шорты становятся настоящим стильным спасением от жары. В модном противостоянии за звание обладательницы самых стройных ног столкнулись две красотки — Агата Муцениеце и Сабина Ахмедова. Кому миниатюрные шорты из денима идут больше — делаем ставки!

Звезда скандального сериала «Содержанки» Сабина Ахмедова к пожеланию доброго утра добавила интригующее фото в мини-шортах, которые зарифмовала с нежным белым топом в бельевом стиле. Лаконичный летний образ без лишних деталей сконцентрировал внимание на главном — бесконечно длинных и стройных ногах актрисы.

Сабина Ахмедова в джинсовых мини-шортах

Фото: Instagram @sabinaakhmedova

После громкого развода с Павлом Прилучным и на фоне слухов о его новом романе с Мирославой Карпович не перестает дразнить поклонников и Агата Муцениеце. 31-летней актрисе действительно есть чем похвастаться: даже в плотном графике звезда находит время на спорт, отдавая предпочтение пробежкам на свежем воздухе. Результат — идеально сидящие на фигуре шорты высокой посадки. На свежем фото в Instagram главная деталь лета зарифмована со свободной футболкой с контрастной надписью, акцентной сумкой цвета сочной зелени и темными солнцезащитными очками.

Агата Муцениеце в коротких шортах из денима

Фото: Instagram @agataagata

А кому вы отдадите пальму первенства в модной битве?

Фото: Instagram @sabinaakhmedova / @agataagata

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