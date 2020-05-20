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Звезда «Содержанок» Сабина Ахмедова похвасталась стройными ногами в дерзких сапогах-чулках

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Сабина Ахмедова

Фото: Instagram

Звезда нашумевшего сериала «Содержанки» Сабина Ахмедова примерила дерзкий образ в модной съемке. 38-летняя актриса похвасталась стройной фигурой с бесконечными ногами и восхитила поклонников.

Ахмедова позирует в жакете цвета капучино, надетом как платье. Металлическая фурнитура, крупные накладные карманы, ремень из грубой кожи на талии — все в лучших традициях сафари-стиля. Дополнили образ экстравагантные сапоги-чулки в глубоком оттенке бордо с фигурным каблуком. Финальный штрих — зачесанные назад волосы и дымчатый мейкап, графично подчеркивающий черты лица. Фолловеры оценили эффектный образ и роскошную фигуру актрисы. «Сабина, классно выглядишь!», «Красотка», «Ну огонь ведь!», «Нереальная!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

Дарья Мороз, коллега Сабины Ахмедовой по съемочной площадке, откровенно рассказала о расставании с супругом — режиссером первого сезона сериала «Содержанки» Константином Богомоловым. О романе мужа актрисы с Ксенией Собчак и совместных съемках после развода — на Passion.ru.

Фото: Instagram

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