Звезда «Содержанок» Сабина Ахмедова похвасталась стройными ногами в дерзких сапогах-чулках
Фото: Instagram
Ахмедова позирует в жакете цвета капучино, надетом как платье. Металлическая фурнитура, крупные накладные карманы, ремень из грубой кожи на талии — все в лучших традициях сафари-стиля. Дополнили образ экстравагантные сапоги-чулки в глубоком оттенке бордо с фигурным каблуком. Финальный штрих — зачесанные назад волосы и дымчатый мейкап, графично подчеркивающий черты лица. Фолловеры оценили эффектный образ и роскошную фигуру актрисы. «Сабина, классно выглядишь!», «Красотка», «Ну огонь ведь!», «Нереальная!» — пишут в комментариях.
Дарья Мороз, коллега Сабины Ахмедовой по съемочной площадке, откровенно рассказала о расставании с супругом — режиссером первого сезона сериала «Содержанки» Константином Богомоловым. О романе мужа актрисы с Ксенией Собчак и совместных съемках после развода — на Passion.ru.
Фото: Instagram
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