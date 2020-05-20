Звезда «Содержанок» Сабина Ахмедова похвасталась стройными ногами в дерзких сапогах-чулках

Ахмедова позирует в жакете цвета капучино, надетом как платье. Металлическая фурнитура, крупные накладные карманы, ремень из грубой кожи на талии — все в лучших традициях сафари-стиля. Дополнили образ экстравагантные сапоги-чулки в глубоком оттенке бордо с фигурным каблуком. Финальный штрих — зачесанные назад волосы и дымчатый мейкап, графично подчеркивающий черты лица. Фолловеры оценили эффектный образ и роскошную фигуру актрисы. «Сабина, классно выглядишь!», «Красотка», «Ну огонь ведь!», «Нереальная!» — пишут в комментариях.