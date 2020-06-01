Звезда «Содержанок» Сабина Ахмедова показала летний образ с огненным бра и свободной майкой
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Фото: Instagram
Звезда скандального сериала «Содержанки» Сабина Ахмедова похвасталась стройной фигурой на архивном фото и поздравила фолловеров с первым днем лета. 38-летняя актриса показала расслабленный образ с пикантной деталью.
«С летом нас…» — прокомментировала снимок Ахмедова. Звезда позирует в коротких джинсовых шортах, открывающих стройные ноги с золотистым загаром. Их актриса дополнила свободной майкой навыпуск, из-под которой виден пламенно-красный бюстгальтер. Завершили look босоножки на платформе, темные солнцезащитные очки и широкополая шляпа.
Фолловеры оценили летнее фото Сабины Ахмедовой. «Бомбическая!», «Сабина, ты супер», «Красивая» — пишут в комментариях. Ранее в Сети обсуждали фото актрисы в дерзком мини и сапогах-чулках. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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