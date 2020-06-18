Звезда «Содержанок» Александра Ребенок в платье с интригующим разрезом восхитила Сеть загадочным образом
Фото: Instagram @sasharebenok
В тексте поста Александра выразила сожаление на тему того, что театры откроют только осенью. Настроение подчеркнуло весьма «драматичное» платье в духе деконструктивизма. Скромный закрытый верх с длинным рукавом дополняет тонкий пояс с акцентной пряжкой и броская серебристая брошь в форме подковы. Длина макси компенсирована интригующим разрезом, который слегка приоткрыл ноги звезды на фото в Instagram. Завершением монохромного наряда стали декорированные крупными жемчужинами серьги-пусеты, которые отлично рифмуются с гладким каре актрисы. Фолловеры поддержали звезду теплыми словами. «Саша, вы восхитительно прекрасная!», «Не могу жить без музеев и театров», «Представляю, как вам необходимо ворваться в театральную жизнь, ведь это то, чем вы живете» — пишут в комментариях.
Сериал Константина Богомолова «Содержанки» буквально взорвал аудиторию обилием пикантных сцен с участием известных актеров. Одну из центральных ролей исполнила 36-летняя Дарья Мороз, которая недавно высказалась по поводу откровенных кадров и своего отношения к ним. Подробнее на Passion.ru.
Фото: Instagram Александры Ребенок
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