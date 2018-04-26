Звезда сериала «Метод Фрейда» Наталия Антонова вышла в свет в неудачном платье-ночнушке

Актриса Наталия Антонова — нечастая гостья на светских мероприятиях, но для церемонии закрытия 40-го ММКФ она сделала исключение. Вот только с платьем звезда прогадала: наряд молочного цвета, отделанный кружевом, больше походил на ночную сорочку.

Впрочем, Наталие платье от Игоря Гуляева явно очень понравилось — она с удовольствием позировала фотографам.