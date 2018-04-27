Мария Кожевникова, Ирина Безрукова, Елизавета Боярская и другие звезды на закрытии ММКФ — 2018

По красной дорожке московского Театра мюзикла прошлись Елизавета Боярская, Мария Кожевникова, Аглая Тарасова, Ирина Безрукова и многие другие звезды. Мария Кожевникова продемонстрировала, что пришла в форму после третьих родов, и с удовольствием позировала фотографам в платье, подчеркивающем фигуру.
Елизавета Боярская выбрала платье с очень глубоким декольте, Ирина Безрукова демонстрировала стройные ноги в высоком разрезе. Недавно расставшиеся Аглая Тарасова и Милош Бикович на этот раз по красной дорожке прошлись по отдельности. А самой необычной девушкой на фестивале стала участница шестого сезона шоу «Голос» Ян Гэ, получившая за свой режиссерский дебют, фильм «Ню», специальный приз жюри.
Победители ММКФ-2018:
Главный приз «Золотой Георгий» — «Царь-птица», режиссер Эдуард Новиков
Лучшая режиссерская работа — «Спитак» , режиссер Александр Котт
Лучшая женская роль — Джованна Меццоджорно, «Неаполь под пеленой»
Лучшая мужская — Киран Чарнок, «Заблудшие»
Специальный приз жюри «Серебряный Георгий» — «Ню», режиссер Ян Гэ
Лучший фильм документального конкурса — «Чистильщики», режиссеры Ганс Блок, Мориц Ризевик
Лучший короткометражный фильм — «Конфетка», режиссер Ракаян Маяси
Приз за вклад в мировой кинематограф — Олег Табаков
Специальный приз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского» — Настасья Кински
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, starface