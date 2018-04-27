Мария Кожевникова, Ирина Безрукова, Елизавета Боярская и другие звезды на закрытии ММКФ — 2018

Елизавета Боярская выбрала платье с очень глубоким декольте, Ирина Безрукова демонстрировала стройные ноги в высоком разрезе. Недавно расставшиеся Аглая Тарасова и Милош Бикович на этот раз по красной дорожке прошлись по отдельности. А самой необычной девушкой на фестивале стала участница шестого сезона шоу «Голос» Ян Гэ, получившая за свой режиссерский дебют, фильм «Ню», специальный приз жюри.