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Звезда сериала «Клон» заинтриговала Сеть фото в прозрачном кружеве и микрошортах

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Джованна Антонелли

Фото: Instagram

Джованна Антонелли, получившая известность после роли Жади в популярном сериале «Клон», заинтриговала поклонников дерзким фото. 44-летняя актриса примерила эффектный образ с прозрачным кружевом.

Звезда позирует в коротком облегающем топе из черного кружева с флористическим паттерном. Нескромный вырез дополняет деталь с застежкой вокруг шеи. Продолжением стали экстремально короткие расстегнутые джинсовые шорты с необработанными низами, слегка небрежной бахромой и металлическими заклепками. Игривый образ актрисе определенно к лицу: на фото она флиртует и улыбается, а вместе с тем — демонстрирует роскошные стройные ноги.

Фото: Instagram

Ранее мы рассказывали, как звезды проводят время в самоизоляции и какие наряды выбирают, чтобы выглядеть стильно даже дома. Джованна Антонелли предпочитает оставаться верной спортшику и не скрывает результаты работы над собой в спортзале — подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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