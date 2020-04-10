Звезда сериала «Клон» заинтриговала Сеть фото в прозрачном кружеве и микрошортах
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Звезда позирует в коротком облегающем топе из черного кружева с флористическим паттерном. Нескромный вырез дополняет деталь с застежкой вокруг шеи. Продолжением стали экстремально короткие расстегнутые джинсовые шорты с необработанными низами, слегка небрежной бахромой и металлическими заклепками. Игривый образ актрисе определенно к лицу: на фото она флиртует и улыбается, а вместе с тем — демонстрирует роскошные стройные ноги.
Ранее мы рассказывали, как звезды проводят время в самоизоляции и какие наряды выбирают, чтобы выглядеть стильно даже дома. Джованна Антонелли предпочитает оставаться верной спортшику и не скрывает результаты работы над собой в спортзале — подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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