Звезда сериала «Клон» в полосатой майке и со взъерошенной прической удивила Сеть ярким образом
Фото: Instagram
Антонелли примерила облегающий топ в широкую полоску — принт совместил в себе сразу несколько насыщенных оттенков. Поверх него звезда слегка небрежно накинула пламенно-красный кардиган, оголив одно плечо. Дополнила look акцентная бижутерия — крупная моносерьга-кольцо, каффы с цепями, колье и кольца с увесистыми драгоценными камнями. Финальный штрих — яркий макияж с ультрамариновой подводкой и нарочито взъерошенная прическа.
Ранее мы рассказывали, как Джованна Антонелли проводит время на карантине. Актриса регулярно общается с фолловерами в прямых эфирах, и в один из последних вышла в дерзком образе с расстегнутой рубашкой. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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