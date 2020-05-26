Гладкая укладка, рубашка нараспашку: звезда «Клона» порадовала фанатов лаконичным домашним образом

«Греческая богиня», «Спасибо вам за все, люблю», «Самая красивая», «Вы удивительная, вдохновляете каждый день», «От вашей энергии и красоты сердце становится горячим», «С любовью из Азербайджана», «Красотка», — написали в комментариях на разных языках.

Джованна снялась в почти 50 фильмах. но известной на весь мир стала после выхода на экраны «восточного» сериала «Клон», где сыграла красавицу Жади.