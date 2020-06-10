Звезда сериала «Клон» и ее 9-летняя дочь показали яркий family look c «космическими» масками
Фото: Instagram
Антонелли сделала селфи с ребенком в лифте и запечатлела эффектный family look. Семейный снимок объединяют не только теплые объятия, но и одинаковые аксессуары — защитные маски в полуночном синем оттенке, усыпанные мелкими цветными звездами. Помимо главного аксессуара лета 2020, мама с дочкой предпочли рифмующиеся оттенки образов. Джованна красуется в ультраярком жакете из фактурного материала цвета фуксии с золотистыми манжетами и планкой. На дочке — легкое платье такого же цвета с оранжево-салатовым принтом, а поверх него накинут темно-синий кардиган.
Напоминаем, что Джованна Антонелли — мама троих детей: 15-летнего Пьетро и 9-летних сестер-близнецов Софии и Антонии. Звезда пребывает в роскошной форме, за которой активно следит в спортзале. Актриса умело миксует спортшик, элегантный стиль и самые дерзкие детали, уверенно носит облегающие брюки из кожи и силуэтные мини-платья. Образы актрисы с легкостью может повторить каждая — следуйте модным советам Passion.ru.
Фото: Instagram
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