passion.ru
1 мин.

Звезда сериала «Ход королевы» похвасталась колье за 51 210 000 рублей

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Прошлой ночью в Сохо». На красной дорожке блистала одна из его главных героинь — Аня Тейлор-Джой. Звезда сериала «Ход королевы» появилась в роскошном образе, в котором каждая деталь достойна внимания (и речь не только о декольте). Разбираем вместе!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Аня Тейлор-Джой

Фото: Dpa

Актриса выбрала плиссированное макси-платье Dior, напоминающее слиток золота. Блеск драгметаллов дополняют экстремально глубокое декольте и открытая спина. Вторил образу сет увесистых украшений Tiffany & Co., щедро инкрустированных драгоценными камнями. Хрупкую шею Тейлор-Джой обнимает колье из платины с зелеными турмалинами (вес впечатляет — более 77 карат), сапфирами и бриллиантами. Стоимость завидная — 51 210 000 рублей. К нему — кольцо с бриллиантами и зеленым турмалином за 7 759 000 рублей.

Финальные штрихи — макияж с акцентом на глазах и укладка с крупными естественными локонами.

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой

Фото: Dpa

Ранее мы рассказывали о самых нескромных нарядах звезд на красных дорожках, которые заставили понервничать тысячи поклонников. От «голого» платья Меган Фокс на MTV VMA до абсолютно прозрачного лифа Кейт Хадсон в Венеции: 25 эффектных и интригующих образов ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa