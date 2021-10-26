Звезда сериала «Ход королевы» похвасталась колье за 51 210 000 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Актриса выбрала плиссированное макси-платье Dior, напоминающее слиток золота. Блеск драгметаллов дополняют экстремально глубокое декольте и открытая спина. Вторил образу сет увесистых украшений Tiffany & Co., щедро инкрустированных драгоценными камнями. Хрупкую шею Тейлор-Джой обнимает колье из платины с зелеными турмалинами (вес впечатляет — более 77 карат), сапфирами и бриллиантами. Стоимость завидная — 51 210 000 рублей. К нему — кольцо с бриллиантами и зеленым турмалином за 7 759 000 рублей.
Финальные штрихи — макияж с акцентом на глазах и укладка с крупными естественными локонами.
Фото: Dpa
Ранее мы рассказывали о самых нескромных нарядах звезд на красных дорожках, которые заставили понервничать тысячи поклонников. От «голого» платья Меган Фокс на MTV VMA до абсолютно прозрачного лифа Кейт Хадсон в Венеции: 25 эффектных и интригующих образов ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa