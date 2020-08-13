Звезда «Клона» против певицы Джамалы: кому цвет неонового лайма идет больше

Победительница «Евровидения-2016» Джамала показала look, выстроенный вокруг игры сразу двух смелых оттенков — насыщенного ультрафиолета и неонового лайма. Певица замиксовала прямую кожаную юбку с дерзким разрезом спереди с объемным кислотным свитером, который кокетливо спустила с плеча. Оценили эффектный аутфит и фолловеры: «Обожаю это сочетание цветов! Так сочно, что хочется съесть», «Даже не думала, что эти два цвета могут быть в такой гармонии между собой», «Яркий образ вам к лицу» — пишут в комментариях.