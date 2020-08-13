Звезда «Клона» против певицы Джамалы: кому цвет неонового лайма идет больше
Фото: Instagram @giovannaantonelli
Победительница «Евровидения-2016» Джамала показала look, выстроенный вокруг игры сразу двух смелых оттенков — насыщенного ультрафиолета и неонового лайма. Певица замиксовала прямую кожаную юбку с дерзким разрезом спереди с объемным кислотным свитером, который кокетливо спустила с плеча. Оценили эффектный аутфит и фолловеры: «Обожаю это сочетание цветов! Так сочно, что хочется съесть», «Даже не думала, что эти два цвета могут быть в такой гармонии между собой», «Яркий образ вам к лицу» — пишут в комментариях.
Поэкспериментировать на тему неона решила и звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли. Актриса составила спортивный образ в стилистике восьмидесятых, взяв за основу флуоресцентный оттенок лайма. Ветровку oversize Антонелли зарифмовала с ультраоблегающим комбинезоном цвета бордо. Дополнили образ акцентные украшения, яркий макияж со стрелками цвета лазури и прическа с высоким хвостом.
20 июня певица Джамала родила второго сына от супруга Сеит-Бекира Сулейманова. Певица похвасталась, что произошло счастливое событие ровно в тот же день, что и прогнозировали врачи. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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