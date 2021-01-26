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Звезда «Клона» примерила образ первой леди с платьем цвета крем-брюле

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Джованна Антонелли

Фото: Instagram @giovannaantonelli

Джованна Антонелли, исполнившая роль Жади в нашумевшем сериале «Клон», сменила спортшик на образ в духе первых леди. 44-летняя актриса блеснула в платье цвета крем-брюле, напоминающее один из любимых нарядов Кейт Миддлтон.

Образ в духе 40-х выстроен вокруг остромодного минувшим летом платья-рубашки, кокетливо расстегнутого на первые две пуговицы. Зона декольте дополнена броским кулоном в форме сердца, талия подчеркнута поясом. Джованна Антонелли часто экспериментирует с украшениями, добавляя их в свои образы в самых смелых количествах. Одно можно сказать точно: эффектной бразильянке многочисленные каффы и стейтмент-серьги всегда к лицу. Финальным штрихом образа стала прическа-бабетта и мейкап с акцентом на глазах.

Платья-рубашки винтажных силуэтов часто выгуливает Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская подогревает внимание к тренду из года в год, миксуя летящие наряды с головокружительными шпильками.

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Ранее мы рассказывали о модных лайфхаках, которыми пользуется Джованна Антонелли. А заодно — разобрали сразу три стильных образах актрисы, которые легко повторить. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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