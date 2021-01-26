Звезда «Клона» примерила образ первой леди с платьем цвета крем-брюле

Образ в духе 40-х выстроен вокруг остромодного минувшим летом платья-рубашки, кокетливо расстегнутого на первые две пуговицы. Зона декольте дополнена броским кулоном в форме сердца, талия подчеркнута поясом. Джованна Антонелли часто экспериментирует с украшениями, добавляя их в свои образы в самых смелых количествах. Одно можно сказать точно: эффектной бразильянке многочисленные каффы и стейтмент-серьги всегда к лицу. Финальным штрихом образа стала прическа-бабетта и мейкап с акцентом на глазах.