Звезда «Клона» примерила образ первой леди с платьем цвета крем-брюле
Фото: Instagram @giovannaantonelli
Образ в духе 40-х выстроен вокруг остромодного минувшим летом платья-рубашки, кокетливо расстегнутого на первые две пуговицы. Зона декольте дополнена броским кулоном в форме сердца, талия подчеркнута поясом. Джованна Антонелли часто экспериментирует с украшениями, добавляя их в свои образы в самых смелых количествах. Одно можно сказать точно: эффектной бразильянке многочисленные каффы и стейтмент-серьги всегда к лицу. Финальным штрихом образа стала прическа-бабетта и мейкап с акцентом на глазах.
Платья-рубашки винтажных силуэтов часто выгуливает Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская подогревает внимание к тренду из года в год, миксуя летящие наряды с головокружительными шпильками.
Фото: Globallook
Ранее мы рассказывали о модных лайфхаках, которыми пользуется Джованна Антонелли. А заодно — разобрали сразу три стильных образах актрисы, которые легко повторить. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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