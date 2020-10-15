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44-летняя звезда «Клона» взбудоражила сеть фото в экстремально короткой юбке

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Джованна Антонелли похвасталась роскошными ногами в микроюбке

Фото: Instagram @giovannaantonelli

Джованна Антонелли примерила новый эффектный образ, взбудоражив Сеть безупречной фигурой и загаром в наряде далеко не самой скромной длины. 44-летняя звезда сериала «Клон», исполнившая в нем роль красавицы Жади, доказала, что мини-юбки подвластны любому возрасту.

Антонелли поделилась серией фото в своем Instagram, на которых соблазнительно позирует и кокетничает на камеру. Актриса примерила свободную блузу с «драматичными» рукавами из сатина лимонного цвета, которую оставила застегнутой всего на насколько пуговиц. В рифму к ней — стеганая юбка молочно-белого цвета, длина которой настолько экстремальна, что практически не оставляет места для фантазии. Вау-эффект поддержали лаконичные босоножки цвета кофе на высоких шпильках. Обрамлением аутфита стали акцентные украшения. На съемках Джованна блистала с дерзкой прической с высокой косой-жгутом и акцентным дымчатым мейкапом.

Не так давно в Сети обсуждали танец зажигательный актрисы — тот самый, который она исполняла в сериале «Клон». Движения Жади пытались повторить многие, а о том, как это сделала Антонелли спустя 20 лет — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @giovannaantonelli

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