44-летняя звезда «Клона» взбудоражила сеть фото в экстремально короткой юбке

Антонелли поделилась серией фото в своем Instagram, на которых соблазнительно позирует и кокетничает на камеру. Актриса примерила свободную блузу с «драматичными» рукавами из сатина лимонного цвета, которую оставила застегнутой всего на насколько пуговиц. В рифму к ней — стеганая юбка молочно-белого цвета, длина которой настолько экстремальна, что практически не оставляет места для фантазии. Вау-эффект поддержали лаконичные босоножки цвета кофе на высоких шпильках. Обрамлением аутфита стали акцентные украшения. На съемках Джованна блистала с дерзкой прической с высокой косой-жгутом и акцентным дымчатым мейкапом.

Не так давно в Сети обсуждали танец зажигательный актрисы — тот самый, который она исполняла в сериале «Клон». Движения Жади пытались повторить многие, а о том, как это сделала Антонелли спустя 20 лет — читайте на Passion.ru.