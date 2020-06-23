Топлес и в кожаных ботфортах: Надежда Сысоева показала дерзкое фото, на котором не похожа сама на себя

Фолловеры оценили новое фото Надежды, вот только многие... ее не узнали — настолько она не похожа сама на себя на снимке. «Совсем непохожа на себя», «Кто на фото?», «Это кто?», «Как жарко, красотка», «Фото клевое, правда, не очень похожа на себя», «Надь! Не узнала сначала», «Как шлем меняет человека, никто не узнает))», «Круто», «Жара», «Надежду не узнала», «Красота какая», «Пипец, вообще не узнала бы...вот сила всемогущая фотошопа...Надя вы красивая ,неординарная девушка, зачем такие эксперименты? Надеюсь, что все-таки фотошоп и ракурс...а то стала как и тысячи безликих инстадевиц», «Шик», — пишут в комментариях.