Топлес и в кожаных ботфортах: Надежда Сысоева показала дерзкое фото, на котором не похожа сама на себя
Фото: Instagram / @inadenka
Надежда Сысоева опубликовала в Instagram эффектное фото, на котором позирует топлес, в кожаных ботфортах, накинутой на плечи дубленке и шлеме на голове. «Хотела фотографий для интервью ...потом че-то разделась. Теперь это фото только сюда )))) любите, жалуйте», — написала она.
Фолловеры оценили новое фото Надежды, вот только многие... ее не узнали — настолько она не похожа сама на себя на снимке. «Совсем непохожа на себя», «Кто на фото?», «Это кто?», «Как жарко, красотка», «Фото клевое, правда, не очень похожа на себя», «Надь! Не узнала сначала», «Как шлем меняет человека, никто не узнает))», «Круто», «Жара», «Надежду не узнала», «Красота какая», «Пипец, вообще не узнала бы...вот сила всемогущая фотошопа...Надя вы красивая ,неординарная девушка, зачем такие эксперименты? Надеюсь, что все-таки фотошоп и ракурс...а то стала как и тысячи безликих инстадевиц», «Шик», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!