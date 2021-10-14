Звезда «50 оттенков серого» вышла в свет в «плечистом» платье из страз и перьев

Звезда «50 оттенков серого» позировала фотографам в мерцающем миди-платье цвета розовой пудры, усыпанном кристаллами. Почерк Микеле узнаваем: лаконичный силуэт разбавляют брутальные плечи, а рукава венчают пышные манжеты из перьев страуса. Зарифмован наряд с минималистичными босоножками Gianvito Rossi цвета капучино и акцентными серьгами из коллаборации ювелирного Дома Messika с топ-моделью Кейт Мосс.

Несмотря на внушительную кутюрно-ювелирную экипировку, Джонсон сделала ставку на естественность: мейкап с легким акцентом на глазах и нюдовой помадой, нарочито небрежная прическа с крупными естественными локонами, будто сделанная без грамма укладочных средств.