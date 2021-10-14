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Звезда «50 оттенков серого» вышла в свет в «плечистом» платье из страз и перьев

В сентябре Дакота Джонсон выходила на красную дорожку Венецианского кинофестиваля под руку с креативным директором Gucci Алессандро Микеле, а теперь сияет в Лондоне — без друга, но в его творении. 32-летняя актриса выгуляла наряд, созданный специально для ее появления на премьере фильма «Незнакомая дочь», где она исполнила главную роль.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дакота Джонсон

Фото: Globallook

Звезда «50 оттенков серого» позировала фотографам в мерцающем миди-платье цвета розовой пудры, усыпанном кристаллами. Почерк Микеле узнаваем: лаконичный силуэт разбавляют брутальные плечи, а рукава венчают пышные манжеты из перьев страуса. Зарифмован наряд с минималистичными босоножками Gianvito Rossi цвета капучино и акцентными серьгами из коллаборации ювелирного Дома Messika с топ-моделью Кейт Мосс.

Несмотря на внушительную кутюрно-ювелирную экипировку, Джонсон сделала ставку на естественность: мейкап с легким акцентом на глазах и нюдовой помадой, нарочито небрежная прическа с крупными естественными локонами, будто сделанная без грамма укладочных средств.

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон

Фото: Globallook

Не так давно ультраяркий образ для красной дорожки показывала молодая жена Венсана Касселя Тина Кунаки. Модель выгуляла модные трофеи из коллекции Paco Rabanne и похвасталась увесистыми бриллиантами на шее. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook