Звезда «50 оттенков серого» вышла в свет в «плечистом» платье из страз и перьев
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Звезда «50 оттенков серого» позировала фотографам в мерцающем миди-платье цвета розовой пудры, усыпанном кристаллами. Почерк Микеле узнаваем: лаконичный силуэт разбавляют брутальные плечи, а рукава венчают пышные манжеты из перьев страуса. Зарифмован наряд с минималистичными босоножками Gianvito Rossi цвета капучино и акцентными серьгами из коллаборации ювелирного Дома Messika с топ-моделью Кейт Мосс.
Несмотря на внушительную кутюрно-ювелирную экипировку, Джонсон сделала ставку на естественность: мейкап с легким акцентом на глазах и нюдовой помадой, нарочито небрежная прическа с крупными естественными локонами, будто сделанная без грамма укладочных средств.
Фото: Globallook
Не так давно ультраяркий образ для красной дорожки показывала молодая жена Венсана Касселя Тина Кунаки. Модель выгуляла модные трофеи из коллекции Paco Rabanne и похвасталась увесистыми бриллиантами на шее. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook